Juventus, Kalulu: "Non volevo finire così la stagione. Tiferò per la squadra"

Simone Gervasio

47 minuti fa



Stagione finita per Pierre Kalulu che non ci sarà nelle ultime due partite di campionato della Juventus. Il difensore francese è stato squalificato per due giornate dopo l’espulsione contro la Lazio, comminatagli per una manata ai danni di Castellanos. Un'ingenuità che ha portato poi al pareggio dei biancocelesti e che ora priva Tudor del suo centrale per i match contro Udinese e Venezia.



IL MESSAGGIO - L'ex Milan ha commentato quanto accaduto con un messaggio pubblicato sui social. Sul proprio profilo Instagram, Kalulu ha scritto: “Non è il modo in cui volevo finire questa stagione. Quel che è certo è che, anche a bordo campo, sarò il primo tifoso della squadra. Finiamo il lavoro insieme! Forza Juve.”