Juventus, Kean ancora a parte: rischia di saltare anche la Lazio. Le possibili scelte di Allegri

: ai bianconeri, reduci dal successo casalingo per 2-0 nella partita di andata, potrebbe bastare anche una sconfitta di misura per guadagnarsi l’accesso alla finale del prossimo 15 maggio contro la vincente di Atalanta-Fiorentina. Massimiliano Allegri è tornato a lavorare col suo gruppo, dopo il deludente 2-2 strappato in rimonta al Cagliari nell’ultimo turno di campionato, e ha ricevuto notizie sostanzialmente positive.- L’intero organico, o quasi, sarà a disposizione per la trasferta all’Olimpico, dove peraltro i bianconeri hanno già perso poche settimane fa in Serie A (era lo scorso 30 marzo), all’esordio sulla panchina della Lazio di Igor Tudor.e che non ha dunque superato la distorsione al ginocchio sinistro che gli aveva impedito di prendere parte già al derby contro il Torino della passata settimana.- Senza Kean e con Milik pronto a subentrare dalla panchina,, entrato con un buon atteggiamento nella sfida di Cagliari. Perin potrebbe riprendersi il posto tra i pali in luogo di Szczesny, mentre Rugani può avere un’occasione in difesa e sulle corsie esterne si rivedranno Cambiaso e Kostic, con McKennie, Locatelli e Rabiot in cabina di regia.