Juventus, Kean è un intrigo internazionale: c'è un'altra pretendente, cosa cambia per Bernardeschi

Un calciomercato di piccoli ma comunque significativi movimenti quello intrapreso dalla Juventus in questa finestra invernale che andrà a concludersi alle ore 20 del prossimo 1° febbraio. Dopo aver definito la cessione al Palermo del centrocampista Filippo Ranocchia, che ha portato in dote il tesoretto necessario per accelerare per il difensore portoghese proveniente dal Lille Tiago Djalò - anticipando un’operazione che si sarebbe potuta chiudere in estate a parametro zero e bruciando soprattutto la concorrenza dell’Inter - la situazione maggiormente monitorata dall’Head of Football Cristiano Giuntoli e dal direttore sportivo Giovanni Manna è quella relativa al futuro di Moise Kean.



VIA PER GIOCARE - L’attaccante classe 2000, che ha disputato appena 12 partite (sulle quali ha spalmato un totale di 472 minuti), è alla ricerca di una soluzione che gli consenta di essere maggiormente protagonista nella seconda metà di stagione, in prospettiva di un Europeo nel quale vorrebbe figurare tra i convocati dell’Italia di Luciano Spalletti. Tra problemi fisici - il giocatore nativo di Vercelli è reduce da un problema allo stinco che lo tiene ai box dal match col Napoli dell’8 dicembre scorso - un’astinenza dal gol che rasenta l’anno e l’esplosione in casa bianconera del 2005 Yildiz, Kean rischia e rischierebbe di uscire ulteriormente dai radar di Massimiliano Allegri nei prossimi mesi e per questo motivo sta valutando una serie di proposte. Scartate le soluzioni italiane che conducevano al Bologna e alla Fiorentina, è all’estero che si stanno palesando le situazioni più interessanti.



INTRIGO INTERNAZIONALE - Molto avanzati i contatti con l’Atletico Madrid, alla ricerca di un’alternativa agli intoccabili Griezmann e Morata, vista la fragilità conclamata di Depay e il tentativo di piazzare Correa in Arabia Saudita. I colchoneros, prossimi avversari dell’Inter negli ottavi di finale di Champions League, mettono sul piatto un prestito per i prossimi 6 mesi, dopo che Kean avrà prolungato fino al 2026 l’attuale accordo che si esaurirebbe tra circa un anno e mezzo. Ma nelle ultime ore, secondo quanto riportano i colleghi di Sky Deutschland, va registrato l’inserimento del Bayer Leverkusen, capolista di Bundesliga con 7 lunghezze di vantaggio sul Bayern Monaco (con una partita in più, ndr), che ha perso per almeno 4 mesi il suo centravanti di riferimento Victor Boniface, vittima di una seria lesione muscolare mentre stava preparando la sua partecipazione alla Coppa d’Africa con la Nigeria. Kean diventerebbe quindi una soluzione low-cost per riempire la casella lasciata sguarnita dall’ex Union Saint-Gilloise; contatti preliminari, al momento, ma un inserimento importante e da tenere in considerazione.



L'OPPORTUNITA' - Nulla che possa tuttavia indurre la Juventus a riaprire il suo mercato, nonostante Allegri e Giuntoli abbiano seriamente valutato l’ipotesi di aggiungere una mezzala di qualità (Samardic?) ad un reparto di centrocampo che nelle ultime settimane ha dovuto convivere con qualche acciacco di Rabiot. E niente da segnalare a livello di movimenti anche per un altro attaccante, a meno che negli ultimissimi giorni disponibili, in considerazione dei problemi al ginocchio che continuano a rimandare il pieno recupero di Chiesa, non si decida di cogliere un’opportunità, come quella che porta a Federico Bernardeschi. La mezzala classe ‘94 ha ripetutamente espresso il desiderio di interrompere - almeno momentaneamente - la sua esperienza al Toronto FC in MLS e si è proposto direttamente ai dirigenti della Juve per un prestito da qui al termine della stagione.