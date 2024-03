Juventus, Kean lavora in gruppo: le condizioni di Rabiot e McKennie

Arriva una piccola buona notizia in casa Juventus. In vista della sfida contro l’Atalanta, valida per la 28esima giornata di Serie A e in programma domenica sera alle 18, la Vecchia Signora ha sostenuto l’allenamento odierno agli ordini di mister Massimiliano Allegri. Tra i volti presenti insieme al resto del gruppo, il tecnico livornese ha rivisto anche Moise Kean che ha lavorato interamente in campo con la squadra e può tornare a disposizione per la partita contro gli orobici dell’Allianz Stadium.



Mattia Perin, Weston McKennie e Adrien Rabiot hanno invece proseguito il lavoro personalizzato: i primi due sul campo, il francese in palestra. Per domani è previsto invece un allenamento mattutino.