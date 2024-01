Juventus, Kean rinforza l'Atletico Madrid contro l'Inter se parte Correa: le ultime

Redazione CM

Moise Kean può lasciare la Juventus con la formula del prestito e anche l'Italia. L'attaccante classe 2000 ex Everton e PSG era stato richiesto da Fiorentina e Monza in Serie A, oltre che da Nizza e Rennes in Francia. Ma la sua preferenza va alla Spagna, dove non ha mai giocato, e in particolare all'Atletico Madrid.



AL POSTO DI CORREA - Il club spagnolo ha ricevuto un'offerta dagli arabi dell'Al-Ittihad per Angel Correa. In caso di cessione dell'attaccante argentino classe 1995 ex San Lorenzo, si libererà il posto per Kean nella squadra allenata da Simeone, prossima avversaria dell'Inter agli ottavi di finale in Champions League. I capocannonieri della massima competizione europea sono due attaccanti dell'Atletico Madrid: il francese Antoine Griezmann e lo spagnolo Alvaro Morata (ex Juventus), entrambi a quota 5 gol come il norvegese Haaland del Manchester City campione d'Europa in carica e come il danese Hojlund (ex Atalanta) del Manchester United, già eliminato.



IL CONTRATTO DI KEAN - In ogni caso, prima di dare il via libera alla sua partenza, la Juventus intende prolungare fino al 2027 il suo contratto in scadenza a giugno 2025. Il suo attuale ingaggio è di 2,5 milioni di euro netti all'anno, la stessa cifra pretesa dal club bianconero per la sua cessione in prestito oneroso. La richiesta in questione potrebbe però aumentare in caso di mancato rinnovo del contratto, visto che almeno per il momento il calciatore non sembra troppo convinto dalla prospettiva di rinnovare l'accordo con la Juventus. Insomma non si può ancora parlare di affare fatto.