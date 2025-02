Juventus, Kelly: "Il mio passato difficile mi aiuta a superare qualsiasi ostacolo"

, difensore inglese arrivato allanel mercato di gennaio, parla in esclusiva ai microfoni di Dazn. Di seguito le sue parole, così come riportate da TuttoJuve.com:"È stato bellissimo debuttare, è stata una bella sensazione. Ovviamente è il risultato che volevamo, credo sia stata una partita difficile in cui subentrare, ma è andata bene. Il benvenuto che mi hanno dato i giocatori, lo staff, i tifosi mi ha reso felice. Ognuno di loro mi ha fatto sentire accolto. Sono felice di essere qui e di essere nella Juve. E poi, sì, ci sono differenze tra la serie A e la Premier League. La serie A è più tecnica e tattica, la passione è la prima cosa che percepisci. Devo prendermi del tempo, ma ho capito quanto passione c’è dietro, la passione dei giocatori, dello staff, dei tifosi. Queste sono le differenze principali".

"Le prime persone che mi hanno accolto sono state Weston McKennie e Timothy Weah. Loro sono stati i primi a darmi il benvenuto qui"."Sì, ho parlato del mio passato qualche volta. Ne parlo tranquillamente. Credo che non si possa avere un’idea di quello che ho vissuto quando ero piccolo. È stato un periodo difficile, ma mi ha aiutato ad avere una una mentalità più forte oggi. Mi ha permesso di superare tutto, qualsiasi ostacolo, qualsiasi difficoltà della mia vita. Ora sono in grado di superare tutto e mi ha dato una buona base per ricostruire la mia vita, dal punto di vista mentale. Essere seduto qui oggi a far parte di questo club è una bellissima sensazione soprattutto sapendo da dove sono arrivato. Sento tutti vicini".

"Onestamente non riesco a dire quale ruolo preferisco. Sinceramente, sono in grado di giocare in entrambi i ruoli. Sono bravo come difensore centrale, ma sono anche bravo come terzino. Comunque decide il mister. Lui ha le sue idee io devo fare tutto il possibile per aiutare la squadra e vincere le partite. Non posso dire di preferirne uno mi trovo bene a giocare in entrambi i ruoli e continuerò a lavorare per migliorarmi in entrambi".

"Certo, sono arrivato qui sapendo quali siano le aspettative e quanto sia grande questo club e quanto sia forte la passione dei tifosi. È un club internazionale anche per come è organizzato e so che la responsabilità che ho è molto grande. Ho fatto un passo in avanti e voglio fare bene ed essere all’altezza di questo campionato così duro. E sì, sono pronto per questo"."Mi sono già informato. Ho fatto piccole ricerche, ho visto gli incontri precedenti e si percepisce che c’è una grande rivalità tra i due club. Sappiamo che sarà una partita difficile, dobbiamo essere in grado di fare una bella prestazione. Lo sappiamo. Ho chiesto a qualche compagno e mi hanno confermato che c’è una grande rivalità che parte dal passato sarà una bella sfida".

