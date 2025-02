Juventus, Kelly in gruppo. Le ultime su Cambiaso

Oggi laè ritornata in campo per continuare la preparazione in vista del match di venerdì sera contro il Como.dell'allenatore italo-brasiliano era presente anche l’ultimo arrivato. Il centrale inglese non si era allenato ieri a causa delle ultime pratiche burocratiche da sbrigare, ma oggi era in campo e si candida per uno spezzone di partita venerdì.Ancora brutte notizie, invece, sul fronte. L’esterno, finito al centro delle voci di mercato a gennaio per l'interesse del Manchester City, non si è allenato con il resto dei compagni. L'ex Genoa e Bologna procede con il personale percorso di recupero, e il fastidio alla caviglia sinistra continua. È presumibile che Cambiaso non sarà a disposizione contro il Como, mentre mette nel mirino il Psv e, soprattutto, l’Inter.