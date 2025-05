Getty Images

Contro l'Udinese la Juventus dovrà fare a meno di Khephren Thuram e Savona. Il centrocampista francese e il terzino, diffidati, hanno imediato un cartellino giallo in occasione della partita con la Lazio. Igor Tudor, quindi, non potrà contare sul classe 2001, diventato, al primo anno a Torino, uno dei perni della squadra, e sul terzino destro. Appuntamento, dunque, all'ultima giornata per la patita con il Venezia.