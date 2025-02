Juventus, Kolo Muani: "Contento di essere qui. Il futuro non mi preoccupa"

Kolo Muani è stato il colpo del mercato di gennaio della Juventus. L’attaccante francese, cinque gol nelle prime quattro partite, è arrivato in prestito secco per un milione di euro e, a Sky Sport, ha parlato delle sue prime settimane a Torino: “Sta andando tutto bene, sono contentissimo di essere qui. Sono stato accolto molto bene.Ho parlato con l’allenatore, coi capitani, mi trovo bene con tutti i miei nuovi compagni. Qui si lavora molto ed è un cambiamento rispetto alla Francia. Il calcio è più tattico, più faticoso”.

DEBUTTO – “Ho fatto un ottimo debutto, i compagni mi hanno molto aiutato, dandomi i palloni giusti e io ho saputo fare gol. Sono felice qua. E spero che questo momento continui”.

VERSO L’INTER – “E’ una grande sfida, un derby. Dobbiamo prepararci al meglio e lo stiamo facendo. Sarà l’occasione migliore per mostrare le nostre qualità, solo ai nostri tifosi ma a tutti quelli che guarderanno la partita”.

FUTURO – “Le parole di Giuntoli fanno piacere (CLICCA QUI), significa che ho fatto una buona impressione. Il futuro non mi preoccupa, penso solo a godermi il momento”.

JUVENTUS, IL PIANO DI GIUNTOLI PER TENERE KOLO MUANI

CIFRE – Kolo Muani si è trasferito alla Juventus in prestito oneroso a un milione di euro più eventuali bonus da 2,6 milioni, con uno stipendio da 2,5 milioni netti (4,6 lordi) più due di bonus. Non c’è un riscatto fissato, ma la volontà di Giuntoli sarebbe quella di tenerlo, magari strappando un prestito con obbligo di riscatto nel 2026 per un totale di 50 milioni.