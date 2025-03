Juventus, Kolo Muani: "Convinto da Motta, così potrei restare. Al PSG non ho retto la pressione per colpa mia"

nello scorso mercato invernale, ha dichiarato in un'intervista a La Repubblica:, io il 5 dicembre 1998 e lui il 20. Ma io sono di Villepinte, di mezzo c'erano 20 km, per un bambino un mondo. Lui era già la star della zona ed è andato via presto, mentre io ho continuato a fare provini"., ma non mi propose quello che mi aspettavo. Non venendo da un centro di formazione, avrei avuto bisogno di 2 o 3 anni per mettere delle basi, ma me ne garantivano uno solo.Forse avevo l'Italia nel destino. Erano le uniche due squadre a volermi, anche se poi ho avuto modo di fare altri provini, prima a Rennes e poi al Nantes, che infine mi ha preso".

Lì sono cambiato: ho perso due volte la testa, l'ho ritrovata e non l'ho persa più.Una buona parata, ha fatto quello che doveva. Lui ha fatto il portiere, io l'attaccante,Non ho rimpianti, è il calcio".

, mi ha dato un'enormità di consigli, è una fortuna avere un tecnico come lui. Mi ha fatto giocare poco? In campo andavo io, non lui. Le opportunità me le ha date. Il mio divertimento è diventato un mestiere e devo viverlo in maniera seria e professionale, perché la posta in gioco è alta. Ma una parte istintiva me la sono tenuta: se non provi piacere, e a Parigi ne provavo poco, non sboccerai mai. E poi in campo ci sono momenti in cui c’è bisogno dell'istinto, per vincere una partita.

"La mia volontà è di giocare e di divertirmi. Maprima di venire, mi ha spiegato come vedeva le cose e come avremmo giocato. È questo che mi ha attirato e spinto a firmare, non credevo che i miei esordi riuscissero così bene".Preferisco giocare negli spazi, prendere la profondità e sfruttare la mia velocità, ma sto dimostrando di sapere anche combinare nello stretto: contro il Verona, il gol nasce dalla palla che do a Locatelli. Sono contento di incrociare Retegui, con l’Atalanta: lo conoscevo poco, mi sta colpendo come sia a suo agio davanti alla porta, la sua fame di gol".