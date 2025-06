Juventus, Kolo Muani e Conceicao al Mondiale per Club: l'annuncio ufficiale

Getty Images

Dopo l'anticipazione del nuovo direttore generale bianconero Damien Comolli, la società torinese ha confermato il tutto con un brevissimo comunicato sui social: sia l'attaccante francese che l'esterno portoghese, arrivati in prestito rispettivamente da Paris Saint-Germain e Porto, voleranno negli Stati Uniti per rappresentare la Juve nella nuova competizione targata FIFA, che prenderà il via nella notte tra sabato 14 e domenica 15 giugno. La squadra di Igor Tudor farà il suo esordio nella notte italiana del 19 giugno contro l'Al-Ain.

Randal Kolo Muani e Francisco Conceição giocheranno la @FIFACWC con la Juventus pic.twitter.com/KxF9NR1GL3 — JuventusFC (@juventusfc) June 11, 2025

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione