Juventus, Kolo Muani e il nodo Mondiale per Club: la formula di Giuntoli con il PSG

. L’attaccante francese - il cui cartellino è proprietà del Paris Saint-Germain – arrivato a gennaio in prestito secco, è stato tra i protagonisti maggiormente positivi della sfida persa ai rigori contro l’Empoli (che ha sancito l’eliminazione dalla Coppa Italia)., con un paio di guizzi importanti che sono sfociate in occasioni pericolose per la squadra di Thiago Motta, non sfruttate da Nico Gonzalez prima e dal numero 9 serbo poi.

Ma che Kolo Muani sia ormai una (se non la) freccia fondamentale da scagliare dall’arco dell’allenatore bianconero non rientra nel fascicolo delle novità, anzi. Dando un rapido sguardo alle sue statistiche, sin dal suo arrivo all’ombra della Mole Antonelliana,. L’ex Eintracht Francoforte,(la cui avventura in bianconero, complice un accordo in scadenza a giugno 2026 e un’assenza di volontà nello spalmarsi un ingaggio che, dall’anno prossimo, arriverà a toccare i 12 milioni di euro netti annui), è

Un’eventualità che, naturalmente, sarebbe ottimamente accettata dallo stesso attaccante transalpino, come confermato da una persona che lo conosce sin dall’inizio della sua carriera professionale.(fino all’estate del 2022, è stato l’intermediario di Randal Kolo Muani per il mercato italiano in una collaborazione nata grazie agli agenti dell’epoca del centravanti, Fahim Saci e Abdoulaye Diop, entrambi legati all’agenzia MDC) è stato intervistato da Tuttosport e ha sottolineato la voglia dell’ex PSG di sentirsi protagonista: “”.

I patti si fanno almeno in due, qui le parti coinvolte sono un numero superiore. Ma già sia la Juventus che Kolo Muani sono entrambi concordi nel voler proseguire questo matrimonio anche la prossima stagione. Come riportato anche da Tuttosport,e il CFO Cristiano Giuntoli sta studiando la strategia maggiormente efficace per esaudire questo desiderio comune.Questa formula avrebbe anche l’approvazione da parte dei parigini, sicuri di poter realizzare un introito importante nel 2026. Gli ottimi rapporti tra Giuntoli e Campos, inoltre, possono facilitare la trattativa e anticipare i tempi di un accordo:, infatti,

