Juventus, Kolo Muani: "È un sogno per me, sono molto felice di essere alla Juve"

Alessandro Di Gioia

25 minuti fa



Randal Kolo Muani, autore di due reti nella vittoria per 2-1 della Juventus contro il Como nel 24° turno di Serie A, ha parlato così a Sky Sport subito dopo il triplice fischio finale di Abisso al Sinigaglia: "È un sogno per me. Sono molto felice di essere qui e di quest'inizio, sono molto felice di essere alla Juve".



Sulla vittoria: "Per me è veramente importante giocare sempre per vincere. Siamo molto felici di esserci riusciti stasera contro il Como, adesso testa alla prossima".