Juventus, Kolo Muani e Veiga fanno la differenza: c'è il piano per acquistarli

nel derby d'Italia valevole per la 25esima giornata di Serie A,Due giocatori che ieri (e nelle uscite precedenti) hannoEntrambi infatti sono arrivati durante il mercato di gennaio con la, e per entrambi la Juventus in estate, se vorrà trattenerli a Torino,, con ilper l'attaccante francese e con ilper il difensore portoghese.

Fin dal loro arrivo nella squadra di Thiago Motta, Kolo Muani in particolare (con 5 gol nelle prime tre partite di campionato), ma anche Veiga, si sono, che con il successo contro i nerazzurri è arrivata alla quarta vittoria di fila (tre in campionato e una in Champions League). Per entrambi, la, on in subordine il rinnovo dei prestiti, ma questa volta con l'inserimento di clausole per il diritto (o l'obbligo) di acquisto.

, l'altro grande protagonista della vittoria sull'Inter, con la rete decisiva su assist di Kolo Muani. Anche lui è in prestito secco, dal Porto, ma per il figlio dell'allenatore del Milan, come ha svelato, Football Director della Juventus.Ecco le pagelle di Randal Kolo Muani e Renato Veiga nel match con l'Inter, a cura del nostro Cristiano Corbo.

Un paio di gestioni disastrose, specialmente in contropiedi che avrebbero potuto indirizzare ben prima la gara. Poi il genio: ruleta in area di rigore, palla che schizza, Conceicao. C'è pure la sua firma: indelebile.Nell'impostazione sa essere un punto di partenza fondamentale, nel reagire alla minaccia sta crescendo di partita in partita. E l'effetto che fa è quello della sicurezza. Niente male, per chi è alle prime armi di juventinità."Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società Paris SaintGermain FC per l’acquisizione, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2025, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Kolo Muani Randal a fronte di un corrispettivo di € 1,0 milione, oltre ad oneri accessori pari a 2,6 milioni. Il corrispettivo potrà essere aumentato, nel corso della durata del contratto di prestazione sportiva con il calciatore, per un ammontare non superiore a € 2,0 milioni, al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi".

"Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società Chelsea Football Club per l’acquisizione, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2025, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Da Palma Veiga Renato a fronte di un corrispettivo di € 3,8 milioni, oltre ad oneri accessori pari a € 0,2 milioni. Il corrispettivo potrà essere aumentato, nel corso della durata del contratto di prestazione sportiva con il calciatore, per un ammontare non superiore a € 1,5 milioni, al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi".