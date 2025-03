Juventus, Kolo Muani intoccabile anche senza goal: perché Vlahovic è solo un'alternativa

Getty e Calciomercato.com

Sembra passata una vita intera dal lontano sì, ma non così tanto 7 febbraio 2025. No, non è una data casuale perché in quel venerdì sera, in trasferta a Como, arrivò l'ultimo (in realtà gli ultimi due) goal di. Il centravanti francese arrivato alla Juventus nel mercato di gennaio era partito con il botto, con 5 reti in 3 partite, ma da allora si è ufficialmente fermato. Era impensabile che l'ex-PSG potesse tenere i ritmi delle prime uscite stagionali ma, nonostante il calo,

sotto porta. Il francese ha una percentuale di tiri in porta del 67% con una. Il serbo, invece (e considerando ovviamente più gare disputate) ha una percentuale di tiri in porta del 37% e una. Oltre a questo, nonostante l'enorme differenza nel numero di partite giocate dei due, Kolo Muani ha già sorpassato Vlahovic per numero di dribbling riusciti.Quello che però è ritenuto più importante danon è l'apporto in zona goal,Basta paragonare due delle ultime partite vinte dalla Juventus e in cui Kolo Muani e Vlahovic sono stati protagonisti in zona goal, rispettivamente contro. Soltanto mettendo a confronto le dueinfatti, emerge chiaramente come il francese sia letteralmente un "uomo ovunque" dal centrocampo in su, mentre il serbo scelga principalmente la trequarti offensiva spostato sulla destra per poter poi allargare il gioco di mancino verso la sinistra.

Andando poi più nel dettaglio, e allargando ilalle gare disputate finora - che sono 6 contro 21, Kolo Muani rispetto a Vlahovic ha già creato praticamente lo stesso numero diper i compagni (9 a 11) ha già conquistato la metà dei, halo stesso numero di palloni e ha già raddoppiato ivinti.In sostanza,soprattutto ai centrocampisti di poter dialogare ed entrare con più pericolosità in area di rigore. E se a questo aggiungiamo che lalo porterà in estate sempre più lontano dalla Juventus che invecela scelta oggi tecnica, potrebbe trasformarsi anche in definitiva.