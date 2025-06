Juventus, Kolo Muani lancia un segnale chiaro: si studia la formula con il PSG, l'idea di Comolli

: un 5-0 sonoro, inequivocabile contro il club più titolato e importante degli Emirati Arabi Uniti, l’Al-Ain. La squadra di Tudor ha dominato in lungo e in largo la prima sfida negli Stati Uniti d’America, dimostrandosi superiore in ogni momento. Una partita che ha messo in mostra tutta la luce e il talento dei terminali offensivi di Tudor, in particolar modo di quelIl torneo statunitense è sicuramente una vetrina importante per l’attaccante in prestito dal Paris Saint-Germain: allo stato attuale dei fatti,, ma è chiaro che bisognerà capire se e come la sua avventura in bianconero possa e potrà continuare. Dal canto suo, la Juventus – nel corso delle trattative che ci saranno con i parigini – potranno contare sulla volontà del centravanti che anche a Mediaset, nel post partita contro l’Al-Ain, si è espresso così: “La Juventus è un grande club, vogliamo sempre dare il meglio per questa maglia. Combattere e vincere, io sono pronto a farlo e sono davvero felice di poterlo fare qui alla Juve.".

L'accordo con il PSG per il prestito secco ha scadenza 30 giugno 2025 e, di conseguenza, servirà un accordo che prolunghi la permanenza di Kolo Muani sotto contratto con la Juventus.. La volontà di Kolo Muani – che resterebbe volentieri a Torino – può essere un fattore determinante, ma ci sarà da capire quale sia il piano del PSG: se continuerà a giocare un Mondiale per Club su questi livelli, è possibile che i parigini decidano di monetizzare una sua cessione già nella prossima finestra di mercato, richiamandolo alla base e complicando le intenzioni della Juventus.

, come dichiarato dal direttore generale Damiennella sua conferenza di presentazione: "Abbiamo fatto un accordo con il PSG per il prolungamento del prestito di Kolo Muani. Ho parlato con il calciatore settimana scorsa. Ha deciso di giocare il Mondiale con noi e rimarrà.". Propensioni, dichiarazioni, volontà e un accordo da trovare: Kolo Muani è una delle priorità per il futuro della Juventus.

