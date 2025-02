AFP via Getty Images

Juventus, Kolo Muani nella storia del club: un gol da record

26 minuti fa



Quarto gol in tre partite per Randal Kolo Muani, attaccante francese arrivato in prestito secco dal Paris Saint-Germain, e Juventus che è inizialmente andata in vantaggio contro il Como, prima di essere recuperata dal pareggio di Diao su splendido traversone di Cutrone.



Il gol di Kolo Muani nasce da una sfera recuperata da Weah su Strefezza, immediata poi la verticalizzazione di Nico Gonzalez per il francese. Il centravanti di Thiago Motta punta Dossena, lo salta e insacca il pallone alle spalle di Butez con un destro potentissimo che si è infilato sotto la traversa.



Con questa rete, come riportato da Opta, Kolo Muani è diventato il primo giocatore della Juventus a segnare in tutte le sue prime tre presenze in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95).