Juventus, Kolo Muani: "Spero di poter restare, lo stile di Tudor mi piace"

AFP via Getty Images

, attaccante francese dellache è stato autore di una super prestazione all'esordio nel Mondiale per Club, ha parlato ai microfoni di Mediaset dopo la vittoria per 5-0 contro l'Al-Ain. Queste le sue parole:"Non è mai facile fare un 5-0. Siamo partiti bene e siamo contenti, ora dobbiamo giocare altrettanto bene anche nella seconda partita. Siamo già pronti per concentrarci su questo"."Sì, sono felice di questo premio ma quello che conta sempre è la squadra. Siamo contenti di aver iniziato così".

"Sì, la Juventus è un grande club, vogliamo sempre dare il meglio per questa maglia. Combattere e vincere, io sono pronto a farlo e sono davvero felice di poterlo fare qui alla Juve"."Mi trovo molto bene perché lui vuole sempre attaccare, avere un approccio forte alla partita. Devo dire che mi piace come stile di gioco"."Sinceramente mi sento molto bene qui. Riesco a giocare bene e fare gol. Sono felice, spero di poter restare".Randal Kolo Muani è in prestito secco dal Paris Saint Germain. Juventus e PSG poi hanno raggiunto un accordo per il prolungamento del prestito in modo che Randal potesse giocare il Mondiale per Club con la maglia bianconera. Il suo futuro però al momento è incerto, difficilmente rientra nei piani del Paris Saint Germain ma da capire se potrà restare a Torino.