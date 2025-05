Juventus, Kolo Muani torna al goal ma il futuro dipende da 3 fattori: Champions, PSG e... Conte?

Una nuova era, un'altra primavera. E il. Ora davvero chissà. Randalè tornato dal letargo da oltre 700 minuti senza segnare, arrivato all'improvviso, quando il boom di 5 reti in 3 partite era stato un boom di energia, euforia, punti. Soprattutto punti. Il francese si era fermato nel momento peggiore dell'era Motta, diventando quasi inconsciamente uno dei congiurati del tecnico che tanto l'aveva voluto a Torino. Poi Tudor, la preferenza - sfacciata - per Vlahovic e le occasioni tornate solo per il serbo alle prese coi soliti acciacchi.

E allora sì, riec-Kolo. Più sciolto e più dentro le dinamiche di questa Juventus, persino arrabbiato e pronto a sbraitare ai compagni, come quando non gli va giù un rimprovero di Veiga. Si fanno vicini all'intervallo, non se le mandano a dire. Curiosità, o magari più scherzo del destino: per entrambi,, che "a prescindere" non sono mai, i due hanno convinto dal punto di vista del bagaglio tecnico e mentale.Ma ci arriveremo. Nel frattempo, Muani è arrivato puntuale all'appuntamento col cross mancino di McKennie, in grado di essere qualitativo lì dove spesso non lo si è stati. Una rete che l'ha avvicinato di più alla permanenza, ma che non ha cambiato piani già stilati dalla dirigenza.

Naturalmente, piani precisi ad oggi non ce ne sono. Ci sono idee, ecco.: con il PSG se n'è già parlato e occorre che il Paris, in attesa della finale di Champions, mantenga la parola. Non è scontato, ma non è nemmeno complicato. Il grande intoppo potrebbe essere un forte interesse di altri già a gennaio,, sia perché la valutazione che ne fanno al Parco dei Principi è ben più alta delle intenzioni bianconere, sia perché senza Champions si spenderà per contenere, e non a occhi chiusi per investire.

Altro tema enorme, e forse sottovalutato: Kolo Muani è un attaccante per tutti gli allenatori? Eh, complicato. Non è un mistero che la Juve stia sondando il mercato delle punte con spiccata preferenza per Victor, sebbene sia complicatissimo strapparlo alle cattive intenzioni di De Laurentiis, interessato più al mercato in Premier (c'è lo United) e principalmente a quello arabo.Allora tocca fermarsi qui: al sorriso di Kolo, alla continuità ritrovata, e a quella frase precisa. "Qui è come una famiglia", dice. La voglia di restare è evidente.

