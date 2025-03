Juventus, Koopmeiners criptico sui social: "Tante cose positive da prendere da questa settimana"

Getty Images

Da pochissimi giorni, Igorè diventato il nuovo tecnico bianconero, dopo che la dirigenza della Vecchia Signora ha deciso di salutare Thiago Motta. Una rivoluzione importante per una squadra chiamata a centrare l’obiettivo 4° posto e il traguardo della Champions League. Tra i vari membri della rosa, al di là di quanto rivelato privatamente, solamente Bremer e Mbangula hanno rivolto pubblicamente i propri saluti al loro ex allenatore., impegnato con l’Olanda in Nations League e che tornerà a disposizione di Tudor nelle prossime ore. Fra i fedelissimi di Motta – almeno per minutaggio in campo – l’ex Atalanta sta vivendo una prima stagione a dir poco complicata a Torino. In questi minuti, l’olandese ha acceso il dibattito e terminato la propria assenza sui social con un post sul proprio profilo Instagram.

Il centrocampista ha commentato la settimana appena cominciata con un messaggio con cui ha accompagnato le foto con la maglia dell'Olanda, scrivendo:Un messaggio criptico, che può anche sicuramente riferirsi al periodo appena trascorso in Oranje, ma il dubbio rimane pur sempre lecito: voleva togliersi qualche sassolino dalla scarpa? Ai posteri l’ardua sentenza.