BELGA MAG/AFP via Getty Images

Il ritrovato Teunha parlato in conferenza stampa alla vigilia diQueste le parole dell’ex centrocampista.- "Lo spirito è buono., anche dopo l'Inter, il morale è positivo. La squadra si sente bene, sarà una partita difficile, lo sappiamo. Vediamo domani, vogliamo vincere".- "Dobbiamo sapere che ancheNon è garantito che vinciamo domani, è un'altra partita, dobbiamo essere molto aggressivi, giocare con intensità, energia, la partita chiede questo. Vediamo come va, la squadra sa".

"Loro giocano con un'altra formazione, il risultato conta su due partite, giochiamo anche per la prima volta nel loro stadio, questo è diverso visto che anche loro hanno i tifosi adesso."Quando giochiamo per aspettare il risultato, non giochiamo come dobbiamo, conin possesso palla. Dobbiamo giocare per vincere la partita, quando facciamo così facciamo meglio"."Dispiace che il gol con ilsia stato annullato. Voglio aiutare sempre la squadra con assist e gol. Sempre detto di essere un, quando vinciamo per me è importante. il nostro obiettivo è sì fare un gol, ma anche assist per un attaccante va bene, lo faccio, il passaggio è importante, anche se non tiro io. Voglio fare di più con assist e gol. Voglio aiutare la squadra anche con altri obiettivi".

"E' stato uno stimolo in più? Devo dirlo: sono molto tranquillo, anche nella testa. Sono molto positivo per questa squadra, abbiamo tanti giocatori forti. Anche in panchina sono molto tranquillo, so cosa posso fare per aiutare a vincere la partita. Penso solo a questo e. Domani voglio fare uguale"."Cos'è successo tra il primo e il secondo tempo con l'Inter? Abbiamo detto cheessere disponibili, abbiamo visto subito come nei primi 10 secondi abbiamo fatto bene e avuto un'occasione davanti. Era diverso tra primo e secondo tempo. Quando fai questo hai ancheper fare ancora, anche in difesa ti senti più energico per farlo rispetto a quando non hai la palla".