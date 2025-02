Juventus, Koopmeiners peggiore in campo ma gioca sempre: Thiago Motta è prigioniero dei 60 milioni di euro

“Partiamo dalla prestazione: insufficiente. Per quanto poco si sia visto, per le giocate mai arrivate, per non aver inciso per l'ennesima volta. Arriviamo alla chiave della partita: Cutrone gli ruba palla come le caramelle all'autogrill: senza controlli.”. Il nostro Cristiano Corbo ha valutato così l'ennesima prova molto al di sotto delle aspettative diIn una squadra che ha cambiato spesso interpreti e posizioni in campo dei giocatori – al “Sinigaglia” è stata confermata per la prima volta per due gare di fila lo stesso undici –, a dispetto di una resa che non cambia nemmeno se il suo posizionamento viene retrocesso di una trentina di metri.A destare stupore, numeri alla mano, ènell'arco dell'ora concessagli da Motta, prima di fare spazio a Douglas Luiz:Questo Koopmeiners, fermo dopo 29 partite ai due unici acuti contro Bologna e Cagliari (Coppa Italia), è un giocatore che non riesce ad emergere in un contesto di gioco che nel suo complesso non funziona. Il ruolo sembra essere più che altro un dettaglio in un impianto di squadra che sta creando difficoltà a diverse individualità della Juventus.– giusto per citare i giocatori più offensivi e dunque chiamati a determinare negli ultimi 30 metri –A lasciare più che altro interdetti è chee in 4 delle ultime 5 in Champions League, confinando in panchina uno dei giocatori che nelle ultime settimane era apparso in maggiore crescita come Kephren Thuram. Il calendario dice cheCon un dubbio che aleggia nella testa: questo Koopmeiners le giocherà tutte?