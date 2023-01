La Juventus supera la Cremonese in extremis e mette a segno la settima vittoria consecutiva senza subire nemmeno una rete. A poche ore dal match, Filip Kostic ha parlato ai microfoni del club bianconero, sottolineando la soddisfazione per l'inizio positivo del nuovo anno. "Ricominciare il campionato con una vittoria è importante - ha precisato il serbo - ma adesso dobbiamo continuare su questa strada. Sette vittorie senza subire nemmeno una rete sono un traguardo non indifferente ma non dobbiamo pensare a quello che abbiamo fatto, dobbiamo invece cercare di recuperare nel miglior modo possibile e concentrarci sul prossimo avversario". Il "prossimo avversario" a cui fa riferimento Kostic è l'Udinese, atteso all'Allianz Stadium sabato 7 gennaio alle 18.