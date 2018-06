"Non ho parlato con nessuna squadra e non ho ricevuto nessuna comunicazione dal club bianconero di una sua cessione". A parlare ai microfoni di TuttoJuve Carlo Volpi, agente di Stefano Sturaro. "La Juventus lo valuta 20 milioni e difficilmente potrà essere ceduto nel nostro campionato. Leicester e Wolfsburg? Sono solo voci. Stefano piace all'estero ma non farò i nomi delle squadre che lo ricercano".