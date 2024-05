Juventus, l'Arabia Saudita ci prova per Greenwood

Tutti pazzi per. L'attaccante inglese è rinato in Spagna, con la maglia del, e si prepara ad accendere il mercato. Per la gioia anche del, proprietario del cartellino e pronto a battere cassa.Tanti i club che si sono messi sulle tracce del classe 2001 e che studiano l'offensiva in estate, dopo i 10 gol e 6 assist messi a referto in stagione dal giocatore. Lasi è interessata e Cristiano Giuntoli ha studiato i margini dell'operazione, lo stesso hanno fatto. Ma su Greenwood è piombata un'altra pericolosissima concorrente: l'

- Secondo quanto riferito da Marca infatti, lavuole a tutti i costi mettere a segno il colpo la prossima estate ed è pronta ad effettuare il sorpasso decisivo su Barcellona, Atletico e Juventus con una ricca offerta per Greenwood.- Il Getafe ha già fatto sapere al Manchester United di voler tenere il classe 2001 in prestito per un'altra stagione, ma i Red Devils puntano a una cessione a titolo definitivo e fanno il prezzo:, tanto vogliono incassare dalla cessione di Greenwood.- Il futuro però è ancora da decidere, perché c'è da valutare anche la posizione di Greenwood. L'attaccante inglese infatti preferirebbe giocare in Champions League la prossima stagione e dunque restare in Europa. L'Arabia Saudita, però, ci prova: vuole il sorpasso a Juventus, Barcellona e Atletico per Greenwood.