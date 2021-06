Momo Sissoko, ex centrocampista della Juventus, parla a TuttoJuve, elencando dei possibili eredi: "Ci sono tanti giovani interessanti in Francia, credo poi che la Juve cercherà di prendere quelli con più esperienza. A me ne piacciono due del Lille: Boubakary Soumaré e Renato Sanches, ma specialmente il primo è davvero fortissimo".