Rodriguez e il Real Madrid sono pronti a dirsi addio, ma questa volta definitivamente. L'indiscrezione è stata rilanciata dal ​quotidiano spagnolo As, che rivela come il calciatore colombiano non rientri nei piani di Zidane, motivo per cui potrebbe fare le valigie con destinazione Serie A o Premier League. James è stato accostato a Juventus e Napoli, il lavoro di Jorge Mendes sembra orientato verso queste due possibilità. Nel nostro focus video analizziamo quali sono le strategie dei due club italiani sul trequartista nativo di Cucuta.