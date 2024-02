Juventus, Allegri LIVE: 'Chiesa e Rabiot recuperati. Contento di Alcaraz. Su Djaló e Kean...'

Nicola Balice, inviato a Torino

Vigilia di Inter-Juve, vigilia diversa da tutte le altre. Così Max Allegri presenta la sfida scudetto (non per lui...) di domenica sera a San Siro.



A SAN SIRO - "Andremo tutti, abbiamo recuperato Chiesa e Rabiot. Abbiamo Djaló' e Alcaraz, uno è un po' indietro mentre Carlos farà il primo allenamento, comunque andremo tutti a Milano"



ALCARAZ - "Mi soddisfa, è giovane e voglioso di far bene, ha voglia di imparare e si metterà a disposizione. Sono contento ma è tutto da scoprire, arriva da campionato molto diverso"



DJALO' - "Arriva da operazione al crociato, servirà più tempo"



FORMAZIONE TIPO - "Non so se Chiesa partirà titolare, decideremo dopo l'ultimo allenamento. L'importante è avere tutti a disposizione"



LA PARTITA - "Passaggio bello, partita importante. Ma noi dobbiamo fare ancora tanti punti per arrivare all'obiettivo della qualificazione in Champions"



KEAN - "Con Moise ho parlato, purtroppo è saltato il trasferimento. Ora dovrà solo pensare a lavorare, a rimettersi in piedi, sicuramente ci sarà utile per il finale di stagione"



