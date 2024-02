Juventus, Alcaraz: 'Mi sto allenando da interno destro, mi ispiro a Cristiano Ronaldo, Locatelli un top'

Nicola Balice, inviato a Torino

Carlos Alcaraz si presenta al popolo bianconero in conferenza stampa. Questo i temi toccati dal nuovo centrocampista della Juventus.



PRIMI GIORNI - "Sono qui da una settimana, mi sto allenando, il gruppo mi ha accolto molto bene così come l'intero ambiente dai dirigenti allo staff tecnico"



RUOLO - "Vero, posso giocare a centrocampo ma anche da falso nove. Qui sto lavorando da interno destro, mi sento bene e mi piace molto questa posizione, sono disposto a giocare però in qualsiasi posizione sarà necessario"



IDOLO - "Sono contento mi abbiano associato a tanti grandi campioni passati da qua, io so solo che voglio fare bene e che il mio nome possa essere impresso a fuoco. Certo, Cristiano Ronaldo è sempre stato di ispirazione per me"



PASSIONE JUVE - "Sceglievo sempre la Juve alla Play Station, perché così potevo prendere i migliori giocatori ed ero già in vantaggio rispetto agli altri. Senza la Juve mi arrabbiavo o non giocavo proprio"



VIDAL - "Io come Vidal? Sono contento per questi paragoni, so che Arturo è stato un grandissimo giocatore che ha ottenuto risultati importanti qui. Ma adesso devo pensare soprattutto a me stesso"



LA JUVE - "Mi è sempre piaciuta perché è una grande società con tanti giocatori importanti. Da dentro mi rendo conto che le aspettative sono molto alte, giocare qui impone grandi aspettative ma sono pronto"



DEBUTTO - "Purtroppo il debutto non è stato positivo dal punto di vista del risultato ma che mi ha permesso di giocare subito una gara di livello assoluto e io sono uno che non ha paura"



GIOVANI - "Ci sono tanti giovani e i senatori ci aiutano tanto"



CARATTERISTICA - "Da quando ho memoria so che non mi piace perdere, questa è la mia attitudine. Allegri? Mi chiede di giocare, di stare tranquillo e ha fiducia in me, io cerco di dimostrargli che la fiducia è ben ripagata"



FUTURO - "Il valore del riscatto? Non mi mette paura, il prezzo poi si vedrà nel tempo. Io ho intenzione di fare bene e di dimostrare che sia giusto riscattarmi, al momento sono tranquillo e penso solo a lavorare bene"



COMPAGNI - "Tutti al top, ma il giocatore che mi ha stupito di più forse è Locatelli. Giocatore ottimo, tecnica incredibile, imparerò moltissimo da lui in allenamento e in partita"



LAUTARO - "Non ho avuto opportunità di parlargli in realtà, ci siamo incrociati solo la sera della partita"











Seguono aggiornamenti