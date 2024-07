Juventus, la conferma di Giuntoli: cerca un nome per reparto, tutti gli obiettivi per Thiago Motta

IDENTIKIT - Servirà "un giocatore moderno", così come ama definirli lo stesso Thiago. Cioè calciatori in grado di fare tutto: difendere, attaccare, soprattutto cogliere il momento della partita e non farselo scappare. Motta vuole uomini funzionali, perché "di fuoriclasse ce ne sono pochi" e quelli lì non vengono più in direzione Juve. Per questo la selezione è più competitiva, per questo non sarà facile fare mercato a bocca asciutta. Serviranno sacrifici, e in fretta.