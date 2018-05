E adesso chiamatelo profeta. Il riferimento non è certo alle caratteristiche tecniche che lo avvicinano all'ex centrocampista brasiliano di Inter e Juve Hernanes. Il soprannome Jawad El Yamiq se l'è casomai guadagnato dopo aver pronosticato ieri pomeriggio non solo la vittoria dei bianconeri in finale di Coppa Italia contro il Milan ma soprattutto che la rete decisiva sarebbe stata siglata dal suo amico fraterno e compagno di Nazionale Mehdi Benatia.



Come rivelato ieri pomeriggio i nostri microfoni, qualche ora prima del fischio d'inizio dell'Olimpico il difensore del Genoa ha mandato un sms di incoraggiamento al suo collega di reparto nella nazionale del Marocco: "Medhi per me è più di un fratello. Gli ho già inviato un messaggio dicendogli che spero possa far gol e che riesca a far vincere questa coppa alla sua squadra". Detto, fatto.



Proprio un colpo di testa di Benatia ha dato il la al successo juventino, esattamente come aveva predetto El Yamiq. Più che una profezia, quasi una sentenza.