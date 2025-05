AFP via Getty Images

Juventus, la cura Tudor non convince i bookie: il Conte bis in “pole” nelle quote allenatore

33 minuti fa



Con la qualificazione in Champions League ancora in bilico, dopo l'1-1 dell'Olimpico contro la Lazio, la cura Tudor non convince i bookmaker per la panchina della Juventus nella prossima stagione. Irrompe infatti, nelle quote, il grande ritorno di Antonio Conte, in “pole” a 2, contro il 15 di fine marzo.



Seguono, a 4 su Snai, Roberto Mancini, vicino all'approdo in bianconero dopo l'esonero di Thiago Motta, e la conferma del tecnico croato. Più staccati, a 7,50, Gian Piero Gasperini e Stefano Pioli. Vale invece 25 volte la posta l'Allegri-ter, appaiato, in lavagna, a un altro grande nome della storia juventina: Zinedine Zidane.