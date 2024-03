Juventus, la difesa è un problema. Koopmeiners come Raspadori: gli errori di Allegri

Reattività. Altro che reazione. E' ciò che manca alla Juventus in questo momento in cui sembra tutto buio, persino quando a Torino splende il sole. La squadra impenetrabile e impermeabile, quella fatta coi diktat allegriani per eccellenza, è creata sotto i colpi della sua stessa ambizione.Undici gol subiti in 11 di campionato, dall'Empoli all'Atalanta.Più delle difficoltà del gioco e dei gol - che comunque arrivano - adesso è la fragilità di questa Juve a preoccupare Massimiliano Allegri. Che dopo l'Atalanta ha commentato così: "Prendiamo troppi gol, ma non è un problema mentale".