Juventus, la 'fine' di Allegri: c'è un indizio da un suo storico collaboratore

21 minuti fa

Quella tra Juve e Massimiliano Allegri è una storia finita come peggio non poteva. L'allenatore toscano dovrebbe essere esonerato nelle prossime ore dal club bianconero dopo aver vinto la Coppa Italia e dopo i fatti dell'Olimpico. La furia di Allegri contro tutti - società in primis - ha fatto traboccare il vaso. Sono ore di attesa per lui e per il suo staff.



IL POST - E proprio da uno dei suoi collaboratori arriva una sorta di indizio su come si stanno evolvendo le cose e sulla fine ormai prossima del rapporto tra guida tecnica e dirigenza. Oggi Allegri ha diretto alla Continassa quello che potrebbe essere stato l'ultimo allenamento da allenatore della Juventus. Al termine di questo, Aldo Dolcetti, uno dei suoi fidati scudieri, su Instagram ha condiviso una foto di una lavagna con indicazioni tecniche e il calendario delle prossime uscite juventine. Ma è la musica scelta per il sottofondo che fa molto pensare: a corredo dell'immagine infatti risuonano le note di "The end" dei The Doors. E la fine di questo fortunato sodalizio pare ormai sempre più vicina.