, una Jeep tira dritto in direzione del cancello che divide il parcheggio dei dipendenti dalla sede dellaalla Continassa. Qualche attimo di indecisione, tempo di riguardare bene le immagini appena girate: gli occhiali sono i suoi, il taglio di capelli anche. L’arrivo di Damienpassa quasi inosservato, ma è l’”a capo” che arriva dopo il punto, l’inizio di una nuova era. Ieri il comunicato che ha dato notizia della separazione con Cristiano: la fine di un ciclo durato meno del previsto e con risultati decisamente al di sotto di quelle che erano le aspettative. Adesso, tocca al dirigente francese prendere le redini della Juventus e guidarla fuori dal pantano.

, fin da subito, per recuperare il tempo perso e il distacco rispetto alle altre squadre. Comolli ha raggiunto questa mattina Giorgio, arrivato in sede un paio di ore prima. Sarà una giornata di ambientamento, di conoscenza di chi lavora in Juventus e delle sue diverse anime. Confronti, riunioni e poi decisioni, perché i nodi da sciogliere sono molteplici. Primo tra tutti:Prosegue la corsa a tre tra: a breve la scelta del nuovo board bianconero taglierà il traguardo. In attesa di ciò, c’è la questione prestiti:. Chi partirà per gli Stati Uniti e chi tornerà nella squadra di proprietà?eredita discorsi già ben avviati con il, ancora da discutere un eventuale accordo con il, mentre ilsembra intenzionato a trattenere il difensore portoghese.

Pochi dubbi, invece, su chi guiderà la compagine negli Stati Uniti. Igorha incassato la fiducia della proprietà, oggi avrà un confronto diretto con il nuovo direttore generale. L’orizzonte sembra spostarsi sempre più in là, oltre il Mondiale per Club. Intanto, l’allenatore croato prepara la competizione con un gruppo ridotto ai pochi che non sono stati convocati con le nazionali – ultimochiamato da-, e con un nutrito gruppo di giovani, tra, che sperano in un biglietto per gliDal campo alle scrivanie, è unache mostra fuori dal proprio quartier generale il segnale dei lavori in corso. Si parte oggi, l’obiettivo è smantellare il cantiere e mostrarsi tirati a lucido per l’inizio della nuova stagione.