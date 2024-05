Juventus, la liberazione di Fagioli: 'Ora parla solo il campo'

13 minuti fa



"Un enorme emozione poter tornare in campo a fare ciò che amo e ho sempre amato": comincia così il messaggio social di Nicolò Fagioli, il centrocampista della Juventus tornato a giocare dopo la lunga squalifica per il caso scommesse.



"Sono stati 7 mesi lunghi e complicati. Di sofferenza e attesa. Di critiche e di sostegno - aggiunge sul proprio profilo Instagram - ora è tornato il momento di far parlare solamente il campo. E amare questi colori. Grazie a tutti".