Juventus, la lista dei convocati per il Mondiale per Club: ci sono Kostic e Rugani. Ufficiali i numeri di maglia

2 Alberto Costa

3 Bremer

4 Gatti

5 Locateli

6 Kelly

7 Conceicao

8 Koopmeiners

9 Vlahovic

10 Yildiz

11 Gonzalez

14 Milik

15 Kalulu

16 McKennie

17 Adzic

18 Kostic

19 Thuram

20 Kolo Muani

22 Weah

23 Pinsoglio

24 Rugani

26 Douglas Luiz

27 Cambiaso

29 Di Gregorio

36 Anghele

37 Savona

38 Daffara

40 Rouhi

43 Owusu

48 Pietrelli

51 Mbangula

56 Cudrig

57 Mancini

58 Turco

64 Garofani

Laè pronta a cominciare la propria avventura al: conquistata la qualificazione alla Champions League 2025/26, Igor Tudor si è guadagnato la conferma sulla panchina anche per il prossimo campionato ed è in odor di rinnovo di contratto con la società bianconera.Intanto sono stati comunicati gli elenchi e le numerazioni ufficiali per la rassegna iridata che partirà nel weekend negli USA e che vedrà la Vecchia Signora esordire contro l'Al-Ain nella notte tra il 18 e il 19 giugno. Da segnalare i ritorni in rosa dei prestiti(Ajax) e Kostic (Fenerbahce) e la presenza di diversi elementi dalle giovanili.