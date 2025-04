Juventus, la maglia da trasferta 2025/26 sarà azzurra: le prime immagini

Arrivano nuove indiscrezioni per quanto riguarda laIl portale specializzato Footy Headlines ha raccolto e diffuso le prime immagini della nuova divisa, svelando e confermando le anticipazioni lanciate da altre fonti come Opaleak e Jersey First Look.- La seconda maglia della Juve nella prossima stagione, targata, sarà prevalentemente di("Ash Blue/Pearl Citrine"). Il kit presenta un motivo multi-goccia con dettagli quadrati, ispirato all'estate italiana. Sarà disponibile da metà maggio 2025.

