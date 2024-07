Juventus, la mossa O'Riley per stanare Koopmeiners

AFP via Getty Images

è e resta l'obiettivo di mercato numero uno dellain vista di questo proseguo di calciomercato estivo che, soprattutto nel reparto mediano del campo, ha già regalato al neo-allenatore Thiago Motta i rinforzi Douglas Luiz e Khephren Thuram. Per il centrocampista olandesec'è ancora tantissima distanza anche perché il club bergamasco sta sparando continuamente altissimo per la valutazione del cartellino e alloraGasperini e la famiglia Percassi hanno registrato da tempotra l'altro espressa anche a mezzo stampa in una delle sue convocazioni con l'Olanda, di voler lasciare l'Atalanta nel corso di questa estate. Le cifre di questo addio, però, devono soddisfare la proprietà nerazzurra che, per ora, continua a chiedere

Se dovesse partire la Dea ha individuato in, centrocampistadi origini inglesi, ma nazionale dellail profilo ideale per sostituire Koopmeiners. Mancino di piede, sotto contratto fino al 30 giugno 2027 con ilGlasgow, è abile in regia, ma con un'ottima propensione al gol (l'anno scorso 19 gol e 18 assist in 49 partite). La richiesta per il suo cartellino è di "soli" 25 milioni e c'è molto margine di manovra.E proprio su O'Riley la Juventus sta provando a muoversi per stanare l'Atalanta su Koopmeiners. Secondo Tuttosport il ds dei bianconeri Cristiano Giuntoli si è messo in contatto proprio con l'entourage del danese per prospettargli la possibilità di approdare a Torino se saltasse l'affare con l'Atalanta.