Juventus, la nuova iniziativa nel giorno del compleanno: ecco Extreme Fields

Getty Images

Il 1° novembre 2024 segna un traguardo speciale per la Juventus, che celebra il 127° anniversario con un nuovo slogan:.” Un messaggio che risuona come un potente inno alla gioventù, all’ambizione e alla spinta innovativa che hanno definito il club sin dalla sua fondazione. In questo giorno, carico di significato per ogni tifoso bianconero, la Juventus riafferma il proprio impegno a incarnare una vitalità senza tempo, capace di ispirare e unire generazioni di appassionati.L’origine del nome Juventus, derivato dal latino “” (gioventù), racchiude una promessa e una filosofia che il club intende portare avanti con fierezza. Gioventù, in questo caso, non è soltanto una questione di età, ma una forza vitale che anima la squadra e tutti coloro che ne condividono i valori. La storia del club, segnata da vittorie e traguardi, è una celebrazione di energia inesauribile e audacia, un'eredità che vive ancora oggi, alimentata dallo stesso spirito che caratterizza il club fin dalle sue origini.

. Questo progetto invita i tifosi a vivere esperienze bianconere indimenticabili in campi da calcio iconici e spettacolari, dove il fascino della natura si fonde con la passione per i colori della Juve. Attraverso “Extreme Fields”, i sostenitori avranno l’opportunità di portare il loro amore per la squadra in scenari mozzafiato, unendo il calcio e la bellezza dei luoghi più straordinari del mondo.L'iniziativa rappresenta un’ulteriore testimonianza dello spirito giovane e innovativo del club, che continua a guardare al futuro senza mai dimenticare le proprie radici. Con “We Are Youth. Since 1897”, la Juventus celebra non solo il passato, ma anche il presente e il futuro della propria identità, invitando i tifosi a condividere una passione che trascende i confini del tempo e dello spazio.

Buon compleanno, Juventus.