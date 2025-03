Juventus, Giuntoli non è al sicuro: dalla scelta dell'allenatore nascono i dubbi sull'assetto dirigenziale

Le voci si rincorrono, i giorni passano e i dubbi aumentano: dopo l'allenatore, lapotrebbe cambiare anche guida nella direzione sportiva?Valeva per il tecnico - poi infatti sostituito -, vale per i giocatori (e rinnovi e riscatti congelati ne sono una dimostrazione),. Che mai come prima è stato oggetto di valutazioni interne, anche perché prima non ne erano mai state fatte.

Le prove si sommano, e si fanno per questo pure più evidenti. La scelta di esonerareè stata presa prettamente dalla direzione sportiva, in attesa del placet della proprietà; arrivato l'okay dall'alto, sul tavolo c'erano due profili avallati, in totale rampa di lancio. Da una parte Roberto, per il quale serviva un determinato impegno - più pesante -, e dall'altra la disponibilità di Igor, che ha scelto di giocarsela in maniera chiaramente differente. Ha vinto Igor, pure per la preferenza di un'altra parte della dirigenza, la cui influenza ha avuto un impatto non da poco.E allora, cosa può accadere? Per adesso nulla. Nel senso: pure se dovesse esserci l'intenzione - al momento non confermata - di sostituire il capo dell'area sportiva, il casting starebbe adesso per partire. Dunque fare nomi o lanciarsi su determinate piste ha davvero poco senso.Tutti. Tudor resta (pure) una scelta di Cristiano Giuntoli, il quale in questi giorni è stato fisso alla Continassa, spalleggiando e supportando l'allenatore,

Dunque, per adesso, Cristiano Giuntoli resta saldo al timone.Lavora per costruire il piano A - con la qualificazione Champions a fine anno - e il piano B, quello che prevederebbe un ridimensionamento totale dell'azienda bianconera, con un riflesso diretto sul campo. Sa benissimo, l'ex ds del Napoli, che come per tanti anche il suo destino può dipendere totalmente da questi mesi difficili, convulsi, decisivissimi. A fine stagione, i discorsetti riguarderanno pure lui.