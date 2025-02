Juventus, la prima volta di Vlahovic e Kolo Muani dall'inizio: l'idea di Motta, i dubbi in vista dell'Empoli

e le prossime ore di riflessione saranno quelle nelle quali l'allenatore dellarisolverà le ultime incognite relative alla formazione da mandare in campo domani sera, per il quarto di finale dicontro l'Empoli. Con le scelte pressoché obbligate nel reparto difensivo – complici le numerosissime defezioni (Bremer, Cabal, Kalulu, Renato Veiga e Savona) – la grande attenzione è riservata alla composizione della linea di centrocampo e alle opzioni offensive che il tecnico bianconero deciderà di giocarsi dall'inizio e a gara in corso.Detto che per la difesa l'unica nota lieta è arrivata dal responso sulle condizioni di Andrea Cambiaso (solo un sovraccarico muscolare quello accusato a Cagliari e dunque sarà disponibile in coppa), che agirà verosimilmente sulla corsia sinistra in un pacchetto completato da Weah a destra e dal, per quanto concerne il centrocampo Motta non potrà chiaramente contare su Douglas Luiz che, in assenza dell'ennesimo contrattempo fisico di una stagione maledetta, avrebbe probabilmente avuto la sua occasione da titolare contro l'Empoli. E così,– nonché uomo più in forma del momento in quella particolare zona di campo –nel ruolo di “guastatore”Dopo la positiva prestazione col Cagliari, condita dal gol decisivo per blindare il quarto posto in classifica, il centravanti serboIl match winner della finale di Coppa Italia dello scorso anno sarà accompagnato a sinistra da Nico Gonzalez, in vantaggio rispetto a Mbangula e Yildiz, mentre. Desideroso di riprendersi un posto nell'undici iniziale dopo la prima panchina dal suo arrivo a Torino e dopo il primo esperimento di 30' in tandem con Vlahovic.