La Juventus ha. Napoli tiene la distanza già tutt'altro che corta di otto punti.E su 17 partite ne ha vinte 16 e persa nessuna. La Juventus oggi:Se non è classifica d'oro questa...C'era poi una volta un diritto acquisito, si chiamava campionato., lo ha quasi abolito. Da anni e questo di anno più di tuttiNon è una gara quella per il primo posto detto scudetto, è una passerella. Dove sfila sola la Juventus.anche se non eri la Juventus. Magari a novembre-dicembre già non ci speravi più. Magari capivi a gennaio-febbraio che ti eri illuso.a insommaDiritto acquisito appunto. Ma la Juventus il diritto altrui al campionato, anche se acquisito, se l'è mangiato lo stesso. L'ha revocato agli altri quel diritto.E andrà peggio. O meglio, dipende dal punto di vista.Per avere un'idea di cosa voglia dire:Quindi e solo da qui ogni anno la Juventus cresce tre volte almeno più delle altre società e quindi squadre.E vantaggio che produce vantaggio, in maniera esponenziale. E oro in classifica che produce oro.Quindi...tagliatele la classifica d'oro alla Juventus.. E sia ripristinato il diritto acquisito al campionato a 62 punti per tutti, come per le pensioni!Si chiama paradosso, è uno scherzare sulla e con la realtà. E buon Natale a tutti.