Juventus, la strada è giusta: chi non l'ha capito andrà via. I casi di Kolo Muani, Conceicao, Cambiaso e Weah

. E non tanto - e non solo - per i risultati (due vittorie in casa, con Genoa e Lecce, e un pareggio in trasferta, con la Roma), quanto piuttosto. Se fosse solo per i risultati, allora si potrebbe dire che anche la Juventus di Thiago Motta, prima di crollare con le catastrofiche sconfitte con PSV, Empoli, Atalanta e Fiorentina, aveva raccolto buoni risultati: a lungo imbattuta, vittoriosa con Inter, Milan e Manchester City., e fra la Juventus attuale e quella che abbiamo visto fra agosto e fine marzo:. Non è tutto, perché alla fine anche Tudor verrà giudicato soprattutto per il risultato (il raggiungimento dell'obiettivo del quarto posto), ma per ora basta.

fra il pensiero della società, quello dell'allenatore e quello della squadra che va in campo,per dar man forte alla squadra nel secondo tempo del match vinto con i salentini. Se facciamo eccezione per(entrato al 91'), gli altri

"I cambi non mi sono piaciuti. Con cinque cambi oggi il calcio non è come prima, c'è mezza squadra che entra, si cambia tutto, ti cambia la vita. I giocatori devono pensare, e glielo sto insegnando, di cambiare il modo di pensare. Oggi, come detto, non mi sono piaciuti. È una scuola. Bisogna crescere, in fretta. Perché è così. Le scuse sono per tutti, sono stato anch'io giocatore, ma è normale, alla fine c'è la squadra sopra tutti"., caso per caso, rispetto a come hanno giocato contro il Lecce. Perché se da un latoche da quello di Tudor (che ha cambiato modulo e sulla destra gli preferisce Nico Gonzalez), e senel quale è piombato da dicembre-gennaio in poi, fra infortuni, errori in campo e voci di mercato,

, ed entrambi, ad oggi,il prossimo 30 giugno. Per entrambi, in momenti diversi della stagione (il portoghese è arrivato ad agosto, il francese a gennaio), si è parlato della, al termine del prestito, e sulla possibilità concreta di poter seguire questa strada si era espresso persino Cristiano Giuntoli. Al momento, però, dopo il cambio di allenatore e con l'obiettivo Champions non ancora raggiunto,Perché le opzioni sono due: o entrambi si reputano già fuori dal progetto, e quindi mentalmente hanno già mollato, oppure, peggio ancora, sperano ancora di poter restare alla Juventus ma non riescono a tradurre questa volontà in prestazioni convincenti sul campo. In entrambi i casi,E performance come quelle di sabato non fanno altro che allontanarli dalla Juventus.