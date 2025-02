Juventus, la strategia per il rinnovo di Yildiz: sì al super agente, per evitare un rischio alla Dybala

Terminato il mercato,, oltre che al campo. In particolare, come riferisce IlBianconero.com,. Il classe 2005 turco ha rinnovato da pochi mesi (l'estate scorsa), ma, in modo da essere sempre in una posizione di forza nell'eventualità che arrivi qualche grande offerta.. Un nuovo accordo allontanerebbe le voci di mercato che circolano sempre quando si parla di Kenan. In caso contrario i riflettori si potrebbero accendere ancora di più.

Ricordiamo che, pochi giorni prima della conclusione del mercato,, storico e potente agente di Cristiano Ronaldo e di tante altre stelle, come il neomilanista Joao Felix. Il super-procuratore portoghese, piombato ufficialmente sotto la Mole insieme al suo staff per seguire uno dei figli in un torneo giovanile, era stato, il numero 10 della Juventus.del fantasista arrivato a Torino nel 2022 a parametro zero dopo lo svincolo dal Bayern Monaco. Foto apparsa sui social e poi rimossa. Difficile pensare a una semplice coincidenza, riferiva la Gazzetta dello Sport. Soprattutto perché in Inghilterra aumentano ogni giorno di più le voci le e indiscrezioni su una possibile asta europea per il gioiellino turco.

A quanto ci risulta,. L'attaccante turco è consideratoe, a differenza di altri giovani talenti (come Soulé e Huijsen), la dirigenza e l'allenatore hanno deciso di puntare su di lui, con il rinnovo fino al 2029 e l'onore/onere della maglia numero 10. A differenza di altri,sull'altare del bilancio, anche di fronte a manifestazioni di interesse arrivate durante il mercato estivo. Nel prossimo futuro. Cifre per le quali ogni club italiano, in questa fase storica, ha l'obbligo di sedersi a tavolino e fare una valutazione. Il fatto che i genitori di Yildiz facciano due chiacchiere con un agente come Mendes quindi, di fatto, vuol dire tutto e niente: un semplice colloquio conoscitivo, oppure un incontro che getti le fondamenta per far entrare Yildiz in una dimensione più grande, a livello di immagine e, eventualmente, di mercato.

A quanto risulta a calciomercato.com,. In caso di eventuale cessione,e al momento giusto. In caso di trattativa per un rinnovo,. La Juventus infatti, anche se nel frattempo è cambiato la dirigenza, come società, che non arrivò al rinnovo anche perché, secondo il pensiero della Juventus, mal consigliato da un agente ritenuto dal club non all'altezza dell'importanza del suo assistito.