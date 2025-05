Juventus, l'addio di Giuntoli è a un passo: licenziato dopo sole due stagioni

Profonda rivoluzione in casa Juventus: con l'approdo a Torino di Damien Comolli, ex presidente del Tolosa che entrerà nel consiglio d'amministrazione bianconero, si prepara l'uscita di scena dopo soltanto una stagione del Managing Director Football Cristiano Giuntoli.DOPO UN ANNO - Era lo scorso inizio luglio quando il direttore veniva ufficializzato, in arrivo dal Napoli dopo aver dipinto trattative di mercato decisamente notevoli. Giuntoli ha un contratto con la Juventus fino alla stagione 2027/2028 ma le strade si separeranno decisamente in anticipo, già nei prossimi giorni. La decisione è stata presa da John Elkann in persona.

Come riportato da Sky, la Juve continua la sua ristrutturazione societaria, con importanti cambiamenti in corso. Tra le novità anche il ritorno di Tognozzi come capo scout e un ruolo sempre più centrale per Chiellini. Parallelamente, l'addio di Cristiano Giuntoli, attuale direttore sportivo, come stabilito da John Elkann: la decisione ufficiale della Juventus sarà presa a breve. Restano da definire soltanto le modalità e i tempi dell’annuncio: la scelta rientra in un più ampio piano di rilancio del club, che punta a rinnovare profondamente la dirigenza in vista delle prossime sfide sportive e strategiche.