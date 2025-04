Juventus, l'ag. Locatelli: "Ha ricevuto delle offerte, ma non ha mai pensato all'addio. Soffre per i risultati negativi"

AFP via Getty Images

L'agente di, ha parlato del presente e futuro del suo assistito dopo lo splendido gol segnato contro la Roma che però non ha portato a una vittoria per i colori bianconeri. Tanti i retroscena svelati a Tmw che comprendono anche un possibile addio sfiorato a più riprese in questi anni."E' uno stadio che gli porta fortuna: aveva segnato anche due gol agli Europei in Italia-Svizzera 3-0, all'Olimpico. Siamo contenti per il suo gol, meno per il pareggio, pensiamo alla prossima partita. Ha questi colpi anche se non segnava da un po' di tempo e gli ha fatto piacere ritrovarlo. Ma nel momento più difficile per la squadra ha fatto il gol più bello. Ha fatto una bella cosa".

"Certamente i risultati negativi lo fanno soffrire. Lui è molto legato ai colori bianconeri e quando le cose vanno male, lui ci rimane male doppiamente essendo così legato al club"."Sì, anche ieri la squadra ha fatto bene, la Roma arrivava da un bel filotto, ma la Juventus ha dimostrato compattezza. Speriamo che possa continuare così"."Manuel è un giocatore completo. Oltre al lavoro sporco che fa, è in grado di giocare sia corto che lungo. Tudor gli chiede di giocare anche lungo e lui è uno dei pochi giocatori in Italia che è in grado di farlo bene. Non è una questione di maturità, lui è nato con questa intelligenza. Può giocare in più ruoli, avendo dimostrato di saperlo fare a 3, a due, davanti alla difesa o da interno. Ha sempre fatto bene".

"Credo sia l'obiettivo minimo, quello di arrivare in Champions, quando giochi in una squadra come la Juventus. Manuel darà tutto sé stesso per raggiungerlo"."In ogni sessione di mercato sono arrivate degli interessamenti per Manuel, ma è molto legato alla Juventus e non ha mai pensato ad altro che a questo"."Ha più di 270 presenze in Serie A, più di 170 con la Juventus. Questa esperienza certamente si sente a mio parere e lui cerca di metterla a disposizione del gruppo, dentro e fuori dal campo".