Juventus, l'agente di Danilo contro la dirigenza: "Prima Thiago Motta e ora Tudor, non hanno imparato niente"

Paolo D'Angelo

8 minuti fa



In casa Juventus il clima è sempre più pesante e l'esonero di Thiago Motta è solamente questione di tempo, con Igor Tudor pronto a rilevare la panchina della Vecchia Signora. A commentare questo cambio tecnico, ci ha pensate Misorelli, agente dell'ex capitano della Juventus Danilo.



Il procuratore - che già a gennaio aveva criticato Giuntoli, accusandolo avere in programma l'addio di Motta oltre a quello di Danilo - ha, infatti, così commentato sui social un post inerente al cambio in panchina dei bianconeri: "Primo sbaglio, Motta, il prossimo, Tudor se arriva. Non hanno imparato niente".