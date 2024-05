Juventus, l'agente di Koopmeiners: "Strano se altri club non lo seguissero. Futuro? Sappiamo com'è il calcio'

gettyimages

, agente di, parla del futuro del suo assistito, obiettivo di mercato della: ". Teun sta disputando una stagione fantastica, ha fatto tanti gol belli e importanti, inoltre è un calciatore con un rendimento costante,".Intervistato da calciomercato.it., Baving continua a a parlare del centrocampista classe 1998 dell'Atalanta e della nazionale olandese in questi termini: ". Per ora lui è felicissimo di aver vinto l’Europa League con l’Atalanta e si concentrerà sul terminare bene la Serie A, visto che l’Atalanta può ancora arrivare terza, e poi sull’Europeo. Questo è tutto quello che posso dire per adesso".

In questa stagione, nella quale l'Atalanta ha trionfato nella finale di Europa League, vinta a Dublino contro il Bayer Leverkusen con il risultato di 3-0,. Il suo bilancio con l'Atalanta, squadra della quale veste la maglia dalla stagione 2021-22, è di 127 partite e 29 reti.