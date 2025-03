Juventus, l'agente di Tudor a Torino: "Igor è contentissimo di essere tornato"

Anthony Seric, l'agente di Igor Tudor, è appena atterrato all'aeroporto di Torino Caselle. Il procuratore del nuovo tecnico della Juventus ha rilasciato, come si vede nel video de ilbianconero.com, le primissime dichiarazioni, in attesa dell'arrivo dell'allenatore dei bianconeri, che domani dirigerà il primo allenamento alla Continassa.



CONTENTO - "Igor è sicuramente contentissimo ma questo dovete chiederlo a lui. Il contratto scade a luglio? Io non posso dirvi nulla". Parole di circostanza sul contratto che dovrebbe essere fino a fine stagione con opzione di rinnovo in caso di qualificazione in Champions League.